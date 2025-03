118 BR, Amati: “Dal prossimo 2 aprile pazienti del nord Brindisi centralizzati anche a Monopoli, in attesa apertura nuovo ospedale”

Comunicato stampa del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.

“Dopo la sollecitazione dei giorni scorsi, una riunione alla Regione e un sopralluogo svoltosi oggi, i dipartimenti di emergenza delle ASL di Bari e Brindisi hanno deciso di centralizzare i pazienti dei comuni del nord della provincia di Brindisi anche presso l’ospedale di Monopoli, in vista dell’attivazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano. E il tutto a partire dal prossimo 2 aprile. Si tratterà, in generale, della centralizzazione delle chiamate al 118 dei pazienti di Fasano e Cisternino, per esigenze di cure relative a unità operative già attive all’ospedale di Monopoli; per gli altri pazienti, quelli cioè bisognosi di cure non erogabili dalle unità operative attualmente in funzione, la centralizzazione continuerà ad avvenire presso l’ospedale Perrino di Brindisi.

La nuova attività interprovinciale del servizio d’emergenza non tiene conto dei confini provinciali e valorizza solo la tempestività e l’idoneità della cura nella scelta del presidio ospedaliero di destinazione, così come prevedono le norme e la programmazione regionale e così come dovrebbe avvenire ovunque. In senso più puntuale, ossia con riferimento al bacino epidemiologico del nord della provincia di Brindisi, l’iniziativa servirà a migliorare la tempestività degli interventi e soprattutto a tarare il sistema d’emergenza dei comuni del nord della provincia di Brindisi al nuovo ospedale Monopoli-Fasano, così da non farci trovare impreparati.

Certo, si tratta di un modo nuovo di fare assistenza ospedaliera nella dimensione dell’emergenza e, come tutte le novità, si porta dietro numerosi bias derivanti dall’abitudine e dalla difficoltà ad adattarsi. Ma in questo senso, hanno avuto rilievo in questa vicenda la volontà del direttore generale della ASL di Bari, in particolare, e del direttore generale della ASL di Brindisi, indirizzati dalla professionalità del responsabile del Dipartimento emergenza della ASL Brindisi Massimo Leone, dal responsabile del Dipartimento emergenza della ASL Bari Guido Quaranta, dalla responsabile della Centrale operativa 118 della ASL Bari Anna Maria Natola e dalla direttrice dell’Unità operativa di Pronto soccorso dell’ospedale di Monopoli Anna Lisa Bolognino.

A tutti loro la mia gratitudine: non è da tutti accettare di mettersi alla prova dell’innovazione con la stessa organizzazione, proiettandosi nel futuro solo con la speranza di vedersi riconosciuto il merito e quindi ottenere maggiori risorse umane e tecnologiche. Un metodo generalmente sconosciuto nella PA e che spesso diventa motivo di ritardi e disservizi”.