118 chiuso al Casale – il Vice Sindaco scrive al dg dell’Asl

Al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi Dott. Maurizio De Nuccio

Con la presente Le significo la necessita’ urgente di ripristinare la postazione del servizio 118 nella scuola elementare Calo’ al quartiere Casale. La stessa e’ stata trasferita da qualche giorno presso l’ex ospedale Disumma. Lei sapra’ quanto vitale ed importante sia tale servizio per affrontare eventuali urgenze ed emergenze sanitarie dei residenti dei quartieri Casale, Paradiso e costa nord. Il tempo di percorrenza per raggiungere le zone interessate dal Disumma non e’ compatibile con le varie emergenze sanitarie che potrebbero sorgere, rischiando di perdere vite umane (cosa purtoppo gia’ avvenuta nel recente passato!). Confidando nella sua sensibilita’ La prego di intervenire urgentemente e ripristinare la postazione del 118 presso la scuola Calo’ al quartiere Casale.

Dott.Massimiliano OggianoVicesindaco di Brindisi