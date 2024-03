12.000 euro ad una associazione sportiva – Luperti e Greco: si revochi immediatamente la delibera!

Non c’è mai fine al peggio nelle vicende amministrative che riguardano il Comune di Brindisi. In data odierna la Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Quarta, ha approvato una delibera con cui si concede un contributo di 12.000 euro all’ASD Cedas per la gestione del Centro sportivo situato in via Pellizza da Volpedo. Il tutto, come ristoro per i mancati introiti determinati dal periodo di emergenza-covid.

E’ un fatto gravissimo! Il Comune di Brindisi che, come è noto, versa in precarie condizioni economiche, decide di concedere un contributo di tale entità ad una delle tante società/associazioni che hanno in gestione impianti sportivi, senza aver dato vita ad un avviso pubblico e quindi senza aver verificato la eventuale presenza di situazioni ancora più gravi.

E’ ben noto, inoltre, che a causa dell’emergenza-covid hanno abbassato le serrande definitivamente decine e decine di aziende ed attività commerciali, senza poter usufruire di un solo euro di ristoro, così come hanno definitivamente interrotto l’attività tante società sportive.

Ed è assai preoccupante anche il fatto che a proporre questo contributo sia stato l’assessore ai lavori pubblici e non l’assessore allo sport, così come merita approfondimenti il fatto che dell’ASD Cedas faccia parte, in qualità di dirigente, un consigliere comunale della maggioranza di centro destra.

Il Sindaco Marchionna, pertanto, revochi immediatamente, in autotutela, questa delibera e fornisca gli opportuni chiarimenti al consiglio comunale sull’ennesima “scivolata” dell’Amministrazione Comunale che lui presiede.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali