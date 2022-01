15MILA GIOVANI 12-19 ANNI VACCINATI NEL FINE SETTIMANA. RAGGIUNTO IL 40,6% DELLA FASCIA 5-11 (MEDIA ITALIANA E’ DEL 23,9%)

È stata altissima l’adesione dei giovani pugliesi tra i 12 e i 19 anni all’iniziativa “La notte è giovane”, le sessioni vaccinali notturne dedicate a loro lo scorso fine settimana. Tra venerdì e domenica il sistema ha registrato per la fascia 12-19 anni 1.722 prime dosi in più, 951 seconde dosi, 12.270 terze dosi (questo dati verranno consolidati domani).

La terza dose/richiamo per la fascia 12-19 anni in Puglia sale come copertura al 15% (+2,8% della media nazionale).

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 40,6%, 16,7 punti sopra la media nazionale che invece è del 23,9% (grafico allegato).

Il 5% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi negli ultimi tre giorni, da venerdì 14 a domenica 16 gennaio, sono state somministrate più di 11.000 dosi di vaccino anti Covid e tra queste 1.200 dosi per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Sono stati circa 820 i ragazzi vaccinati nelle tre sedute serali dedicate alla fascia di età 12-19 anni