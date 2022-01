I vigili del fuoco di Brindisi sono intervenuti sulla statale 7, in direzione Brindisi, all’altezza dell’Ipercoop. Il conducente di una autovettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail e poi contro i new jersey il cemento. Fortunatamente è uscito illeso dal veicolo, anche se i sanitari del 118 lo hanno comunque condotto in ospedale al Perrino.