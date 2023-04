171° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO: LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI TONI MATARRELLI

Lo splendido porto di Brindisi ha fatto da cornice al 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che questa mattina è stato celebrato sul lungomare Regina Margherita, alla presenza delle massime autorità locali.

“La Polizia di Stato – ha affermato il Presidente della Provincia Toni Matarrelli – svolge una funzione straordinaria sul territorio e qui in Provincia di Brindisi lo fa nel migliore modo possibile. Oltre alle attività proprie della polizia, quindi di repressione e di indagine, c’è anche una grandissima attività sociale che arricchisce il territorio. E oggi siamo lieti di onorare questo anniversario: un’occasione per dire grazie a tutti i poliziotti per il lavoro che svolgono quotidianamente con abnegazione”.