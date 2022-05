GAS – POSIZIONI DISTANTI TRA SINDACO E PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE NE “IL GRAFFIO”

Gas: posizioni distanti tra sindaco e Autorita portuale ne “Il Graffio”

Durante la registrazione di questo pomeriggio, presso il Teatro Verdi di Brindisi, della trasmissione itinerante ‘Il Graffio” di TeleNorba, condotto dal direttore Enzo Magista’ e in onda venerdi sera su TN, si sono acuite le differenze e le diverse opinioni sull’eventuale posizionamento di un rigassificatore a Brindisi, tra il sindaco Riccardo Rossi e il presidente dell’Autorita portuale di Brindisi, Ugo Patroni Griffi. Il sindaco, che vuole sapere dal Governo Draghi quale sia il percorso di Brindisi in riferimento alla compartecipazione all’approvvigionamento energetico del Paese, e’ deciso a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare eolico terrestre e off shore. Per Rossi il nostro territorio partecipa gia’ in modo cospicuo alla produzione di energia da carbone, tornato in auge in conseguenza della guerra in Ucraina, e da gas, con 400 richieste di impianti di fonti rinnovabili in attesa di risposte. Patroni Griffi, invece, ritiene che non sia il gas il problema, ma il porto e la movimentazione merci. Se cesserà nel 2025 la movimentazione del carbone, tale merce dovrà essere sostituita da uguale consistenza, cioè dal gas, per mantenere in equilibrio il bilancio economico e delle attività dello scalo brindisino, oltre ad avere un saldo molto positivo per l’occupazione sia diretta che indotta. Per Patroni Griffi le fonti rinnovabili non sono scambiabili dal punto di vista qualitativo e sostanziale con il carbone, oltre a non dare una occupazione numerosa. In ogni caso, il direttore di TN ha strappato l’impegno affinché il Comune, l’Autorità Portuale e Confindustria Brindisi facciano un unico blocco per chiedere al Governo e al ministro Cingolani un tavolo per Brindisi sull’argomento energetico. Ma le differenze restano evidenti. Per il resto si e’ parlato delle potenzialità turistiche e culturali del territorio. Ospiti anche il Presidente di Confindustria Gabriele Menotti Lippolis, Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi, e in collegamento esterno registrato Albano Carrisi.