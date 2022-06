DOMANI CONVEGNO DAL TITOLO “LA DECARBONIZZAZIONE DEI TRASPORTI: PRESENTE E FUTURO DEI CARBURANTI MARITTIMI NEI PORTI TURISTICI E COMMERCIALI”

Domani, venerdì 10 giugno 2022, alle ore 18.00, si terrà a Brindisi, presso il Museo Archeologico Provinciale

Francesco Ribezzo, il convegno dal titolo “La Decarbonizzazione dei trasporti: presente e futuro dei

carburanti marittimi nei porti turistici e commerciali”.

L’evento è organizzato dall’International Propeller Club Port of Brindisi and Salento in collaborazione con

il Polo Biblio‐Museale di Brindisi.

La scelta di questo tema è dovuta alla sua attualità visto che la decarbonizzazione dei trasporti sta

avendo un enorme impatto sull’economia marittima nazionale e internazionale, riflettendosi sulla

pianificazione dei sistemi portuali e sulle loro strategie, sui programmi di sviluppo degli operatori

economici, sul mondo della ricerca e, ovviamente, su quello della formazione e della sicurezza del lavoro.

In quest’ottica, dunque, sono stati individuati diversi e qualificati relatori in grado di analizzare il tema

prescelto da diverse prospettive così come emerge dal seguente programma del convegno.

Introduce:

‐ Avv. Stefano Carbonara – Vice Presidente International Propeller Club Port of Brindisi and

Salento.

Modera:

‐ Dott.ssa Maria De Luca ‐ Presidente International Propeller Club Port of Brindisi and Salento.

Interventi:

‐ Cap. Giampiero De Cubellis ‐ Wartsila Italia S.p.A.;

‐ Ing. Pantaleo Murolo – Progettista navale V Ships;

‐ Sig. Rino Barretta – Impresa Fratelli Barretta S.r.l.;

‐ Ing. Andrea Realfonzo – Grimaldi Group – Bunker&Chartering Department;

‐ Ing. Patrizia Boschetti – Eni S.p.A.;

‐ Prof. Piero Mastrorilli – Politecnico di Bari;

‐ Comm. Simone Quaranta – Thesi S.r.l.