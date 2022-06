MARTEDÌ A BRINDISI LA PRESENTAZIONE DELLA GUIDA “LA VIA FRANCIGENA NEL SUD”

Brindisi e le Antiche Strade: Al Marina Militare Nastro Rosa Tour il 28 giugno presentazione della guida “La Via Francigena nel Sud” e Docufilm “Francigena Road to Rome”

Brindisi – Il “Marina Militare Nastro Rosa Tour” torna a Brindisi con una serie di iniziative sportive ed approfondimenti culturali.

Ad arricchire la pregiata manifestazione sportiva vi sarà l’appuntamento in programma martedì 28 giugno alle ore 19:00, presso il Race Village del Marina Militare Nastro Rosa Tour, insieme all’organizzazione la nostra a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, Statio Peregrinorum e Comitato Referente per i Cammini e itinerari Culturali presenterà al pubblico la guida ufficiale “La Via Francigena nel Sud”.

Dopo i saluti iniziali, con il Dott. Antonio Melcore, resp. cammini e itinerari di Brindisi e le Antiche Strade, presenteremo ed illustreremo alla città i progetti relativi alla Via Francigena, le iniziative rivolte all’accoglienza dei pellegrini e le azioni che si intendono intraprendere per vivacizzare la città attraverso un connubio tra cultura, storia, turismo e ambiente.

Tra gli ospiti Angelofabio Attolico dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia e Co-Autore della guida ufficiale “La Via Francigena nel Sud”, che relazionerà in merito approfondendo l’importanza del Cammino ed itinerario Europeo riconosciuto dal Consiglio d’Europa.

Al termine dell’incontro verrà proiettato il meraviglioso DocuFilm, “Francigena Road to Rome” che attraverso riprese eccezionali ed interviste lungo un viaggio che ha attraversato 6 nazioni, racconta il cammino, Da Canterbury sino a Santa Maria di Leuca, intrapreso in occasione del ventennale della nascita dell’associazione europea e che ha fatto tappa anche nella nostra città, con la splendida accoglienza riservata dalla nostra associazione ai pellegrini che in quell’occasione si sono uniti all’iniziativa di carattere internazionale.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Case di Quartiere

Statio Peregrinorum