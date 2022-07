A MESAGNE PARTE IL PIANO DEI PARCHEGGI

Ecco cosa scrive il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli:

Come promesso, siamo pronti: l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano parcheggi e istituito un servizio navetta serale per collegare le periferie al Centro urbano. Sono già attivi.

Per facilitare lo spostamento di turisti, visitatori e dei cittadini che ne avranno necessità: il servizio navetta servirà a collegare le aree periferiche della città al Centro. Il percorso sarà garantito al costo di 1 euro da autobus STP, che partiranno ogni 20/25 minuti, ininterrottamente dalle 20 all’una di ogni giorno, con il seguente itinerario: capolinea/parcheggio via Brodolini, via Marconi, piazza Vittorio Emanuele II (Porta Grande), via Brindisi, Cimitero comunale, viale Indipendenza, Cimitero, via Brindisi, piazza Vittorio Emanuele II, via Marconi, via Brodolini, con fermate lungo la corsa.

Il servizio rientra tra i provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale nell’ambito della definizione del Piano urbano dei parcheggi, lo strumento con cui vengono introdotte aree di mobilità e di parcheggio attrezzate per la sosta. Tutte necessità che si accentuano nei mesi estivi, nel periodo cui in città si registra una maggiore affluenza di persone e il contestuale aumento delle criticità legate alla viabilità.

Oltre che presso l’area mercatale (in via Brodolini e via De Gasperi), le altre aree parcheggio sono state istituite in via Roberto Antonucci (via San Vito), in viale Indipendenza e in via Brindisi (nei pressi dei supermercati presenti); in via Eschilo, nei pressi del liceo scientifico.