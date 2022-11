FUGA DI GAS IN VIA PACE BRINDISINA. A RISCHIO DUE ANZIANE

Una squadra del Comando di Brindisi dei vigili del fuoco è intervenuta in via Pace Brindisina per la segnalazione di una fuga di gas.

Allertati dai condomini per la presenza di un forte odore di gas all’interno del vano scala, giunti sul posto, lo strumento in dotazione alle squadre operative dei vigili del fuoco (rilevatore multigas di ultima generazione) indicavano valori molto elevati di concentrazione in aria, tanto da reputare gli ambienti ( scala ed appartamenti) a rischio di esplosione.

All’interno dell’abitazione, ormai invasa dal gas tanto da rilevare concentrazioni in aria comprese nel “campo di infiammabilità ed esplosività” vi erano due donne anziane, fortunatamente in buone condizioni. I soccorritori hanno individuato la perdita ed hanno arieggiato i locali.