18enne picchiato a sangue ieri sera in pieno centro a Brindisi!

Un ragazzo di 18 anni ieri sera è stato picchiato selvaggiamente da un branco di coetanei. Il fatto è accaduto ieri sera nella centralissima via Filomeno Consiglio, a pochi passi dal Municipio ed in un orario (22) in cui c’era tanta gente in giro. Sono risultati vani i tentativi di qualche passante che ha tentato di sottrarre il ragazzo dalla furia del branco. L’aggressione ha avuto fine solo nel momento in cui è arrivata sul posto una pattuglia della polizia, visto che gli aggressori si sono dati alla fuga. La vittima del pestaggio è stata trasportata in ospedale con un’autombulanza del 118. Adesso si stanno scandagliando i filmati delle telecamere presenti in zona per individuare gli autori di quanto accaduto.