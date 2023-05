“1908. IL TERREMOTO DI MESSINA”. L’ULTIMO LIBRO DI ERNESTO GASTALDI

Ernesto Gastaldi, nato il 10 settembre 1934, è uno sceneggiatore, regista e scrittore italiano. Un autore cinematografico che ha scritto più di cento film interpretati da grandi star internazionali quali Robert De Niro, Antony Quinn, Henry Fonda, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Edwige Fenech, Lee Van Cleef, Giuliano Gemma, Tomas Milian, Terence Hill, Giancarlo Giannini e tanti altri. Tra i titoli più famosi, “Il mio nome è Nessuno”, “I giorni dell’ira”, “La pupa del gangster”, ” Milano odia, la polizia non può sparare”. Ha collaborato, tra gli altri, con Sergio Leone, Mario Camerini, Mario Bava, Lucio Fulci, Damiano Damiani, Michele Lupo, Riccardo Freda, Antonio Margheriti, Tonino Valerii e Sergio Martino. È stato uno tra i più importanti e prolifici sceneggiatori dei generi giallo, spaghetti-western e del noir. Ha diretto sei film come regista e, inoltre, ha scritto, per il teatro, una dozzina di libri gialli, alcuni tradotti in USA e una autobiografia “Voglio entrare nel cinema-Storia di uno che ce l’ha fatta”. La sua ultima fatica “1908. Il terremoto di Messina”, uscito nel 2022, racconta quel dicembre del 1908 quando, a causa di un terribile terremoto, morirono novantamila persone, crollò il novanta per cento delle case e il litorale si abbassò di settanta centimetri. Tantissime persone che credevano di avere un domani, storie comuni immortalate in un lungo fermo immagine la notte prima della grande catastrofe. Francesco Romano, Camposecco Far west, ha incontrato il grande Ernesto Gastaldi per alcune interessanti informazioni sul nuovo libro e tante altre curiosità riguardanti la sua vita piena di soddisfazioni e importanti traguardi. Il “Terremoto di Messina” è diventato un romanzo ma era nato per il cinema nel 1970 commissionato da Ponti , con Sofia Loren e Mastroianni che dovevano fare i due protagonisti. Poi, Ponti non riuscì a chiudere con gli Americani per vari motivi e Gastaldi non voleva che tutto il lavoro fatto andasse perso. Un uomo geniale che ha dato tanto al cinema e che continua a meravigliare per la sua grande voglia di raccontare storie che diventano libri imperdibili. Anna Consales