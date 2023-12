NATALE A BRINDISI – PARTONO I PRIMI EVENTI

Natale. Ecco i primi eventi

Inaugurazione questa sera degli eventi natalizi previsti dall’amministrazione comunale per queste festività. Presso il piazzale adiacente il canale Patri, tra via porta Lecce e via Tor Pisana, il Comune di Brindisi, in collaborazione con le associazioni Venti & Venti e Periferie, ha inaugurato il presepe vivente. È stata utilizzata una costruzione in pietra gia’ esistente su un terreno privato. Presenti il sindaco Giuseppe Marchionna e gli assessori Massimiliano Oggiano, Gianluca Quarta e Ernestina Sicilia. Una iniziativa realizzata grazie alla collaborazione pubblico – privato. Una idea che il Comune ha utilizzato per organizzare tutti gli eventi del Natale 2023.