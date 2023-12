Brindisi in Miniatura: La Magia del Natale nel Cuore della Città

A partire da domenica 17 dicembre, presso la suggestiva cornice della Corte degli Artigiani, nel

complesso delle ex Scuole Pie in Via Tarantini 33, prende vita un’incantevole esposizione che

trasporterà grandi e piccini in un mondo di magia natalizia. L’Associazione We Are in Brindisi

APS è lieta di annunciare l’apertura di “Brindisi in Miniatura: La Magia del Natale”, un’esclusiva

mostra di monumenti cittadini riprodotti in versione ridotta dal maestro falegname Cosimo Di

Giulio.

I Dettagli dell’Evento:

• Data di Apertura: Domenica 17 dicembre

• Luogo: Corte degli Artigiani, Complesso ex Scuole Pie, Via Tarantini 33

Il maestro falegname Cosimo Di Giulio ha sapientemente ricreato i monumenti più iconici della

nostra città, regalando loro una dimensione magica e unica. Sarà possibile ammirare Brindisi in una

prospettiva inedita, dove il dettaglio artigianale si unisce alla suggestione delle festività natalizie.

Orari di Apertura:

• Tutti i giorni: 10:00 – 12:30 e 16:00 – 21:00

Durante le festività, gli orari potrebbero subire variazioni, ma per rimanere sempre aggiornati sulle

novità e gli eventi collaterali, vi invitiamo a seguirci sui canali social di We Are in Brindisi.

L’Associazione We Are in Brindisi APS desidera esprimere profonda gratitudine per la fattiva

collaborazione e la disponibilità dimostrate dall’Amministrazione Comunale, che ha reso possibile

la realizzazione di questo suggestivo progetto natalizio.

Cosimo Di Giulio, brindisino, 83 anni già compiuti, è l’ultimo di 4 generazioni di falegnami e non

ha mai abbandonato la passione per questo lavoro. Anche quando faceva il cuoco in ospedale,

svolgeva l’attività di falegname nei ritagli di tempo, ma una volta andato in pensione si è dedicato

totalmente alla lavorazione del legno. L’idea iniziale di Cosimo era di creare tre opere come regalo

per le sue figlie, ma la sua passione e soddisfazione nell’opera svolta lo hanno spinto a continuare.

Ogni dettaglio delle sue miniature è intriso di storia e cultura, trasportando chiunque le osservi in un

viaggio attraverso la ricca tradizione di Brindisi.