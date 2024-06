2 giugno 2024 – Cerimonia commemorativa del 78° Anniversario di Fondazione della repubblica Italiana

In occasione del 78° Anniversario di Fondazione della Repubblica il prossimo 2 giugno, la Prefettura ha organizzato, in collaborazione con il Comando Brigata Marina San Marco ed il Comune di Brindisi, una cerimonia commemorativa che si terrà in piazza Santa Teresa con inizio alle ore 10.00.

Saranno presenti le autorità civili, militari e religiose.

La manifestazione, come ogni anno, avrà inizio con il passaggio in rassegna dei reparti da parte del Prefetto e proseguirà con la cerimonia dell’alzabandiera che quest’anno avrà un particolare valore aggiunto con l’esecuzione dell’inno nazionale da parte del coro e dell’orchestra degli studenti della Rete Orpheus.

La Cerimonia proseguirà con l’intervento del Prefetto rivolto agli invitati e a tutta la cittadinanza e con alcune riflessioni degli studenti sul significato della giornata.

Nel corso della cerimonia saranno conferite 6 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (allegato elenco) conferite a cittadini di questa provincia che si sono distinti per benemerenze acquisite nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nella carriera civile e militare.

Al termine della cerimonia sarà possibile visitare la mostra “Le donne e la nascita della Repubblica” organizzata dall’Archivio di Stato.

La cittadinanza è invitata a partecipare.