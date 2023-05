2 GIUGNO A TORRE GUACETO – ESCURSIONI A PIEDI E IN BICI LUNGO IL MARE

Un anticipo d’estate, passo dopo passo, un cammino di bellezza immersi nella meraviglia di Torre Guaceto, scrigno di preziosa biodiversità.



In bicicletta elettrica o muscolare seguiremo la via dell’acqua, incrociando uliveto e campi agricoli fino a raggiungere il territorio della Cripta di San Biagio e infine la costa e il mare, all’ombra della Torre di Guaceto, imponente sul promontorio che guarda alla zona umida di importanza internazionale.



A piedi percorreremo macchia mediterranea , duna e retroduna fino ad arrivare al mare, per scoprirlo in tutti i suoi segreti, dai granelli di sabbia ai suoi abitanti, dai pesci alle tartarughe, su percorsi brevi adatti anche ai bambini o vie più intense per chi ama camminare in natura.



Un programma di attività che si apre su tre giorni intensi per vivere Torre Guaceto in tutti i suoi aspetti, attraverso cammino e conoscenza, baciati da sole di Giugno.



Il calendario rientra tra le attività di tutela e promozione del patrimonio naturalistico del 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐆𝐮𝐚𝐜𝐞𝐭𝐨 e sono realizzate da Cooperativa Thalassia che si occuperà di accogliere e guidare quanti vorranno prendere parte alle attività



PER INFO&PRENOTAZIONI:

Le attività sono a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti:

+39 331 927 75 79; +39 347 84 08 860

MAIL: info@cooperativathalassia.it, Facebook: Thalassia Coop Instagram: Thalassia Cooperativa

REPERTORIO FOTOGRAFICO

Da questo link è possibile visionare e scaricare foto e video delle nostre esperienze.

https://photos.app.goo.gl/r6u7gabAq6ksXxnh6

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 2-3 4 GIUGNO 2023 A TORRE GUACETO

_________________________

𝐕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐃𝐈’ 𝟐 𝐆𝐈𝐔𝐆𝐍𝐎

Ore 9.30 e ore 15:00

𝑬-𝑩𝒊𝒌𝒆 𝑻𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒂𝒍𝒇 𝒅𝒂𝒚

Dagli ulivi al mare fino alla Cripta di San Biagio, un percorso in libertà su due ruote





Ore 10.00 e ore 15.00

𝑰 𝒔𝒆𝒈𝒓𝒆𝒕𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒓𝒆

Percorso a piedi per grandi e bambini, alla scoperta di Torre Guaceto e dei segreti del suo mare



Ore 10.00

𝑩𝒊𝒐𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊-𝑻𝒓𝒆𝒌 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒅𝒂𝒚

Trekking alla scoperta della Biodiversità di Guaceto, in cammino, con pranzo a sacco in riva al mare.



Ore 10.00

𝐁𝐢𝐤𝐞 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐝𝐚𝐲

Percorso in bicicletta attraverso i vari ambienti che compongono la Riserva di Torre Guaceto ed il suo territorio, con pranzo a sacco lungo il percorso.



Ore 10.00 ore 11:00 e ore 12.00

𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐚𝐫𝐭𝐚𝐫𝐮𝐠𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞 “𝐋. 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐨𝐫𝐨”

𝑨𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂̀ 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒂 in collaborazione con Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

Plastica, mare, mani, tartarughe: i nostri operatori vi accoglieranno per raccontarvi quel che succede nei nostri mari!

L’ingresso a centro sarà gestito in piccoli gruppi; l’accesso sarà possibile nell’orario di apertura indicato.

_________________________

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟑 𝐆𝐈𝐔𝐆𝐍𝐎

Ore 9.30

𝑬-𝑩𝒊𝒌𝒆 𝑻𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒂𝒍𝒇 𝒅𝒂𝒚

Dagli ulivi al mare fino alla Cripta di San Biagio, un percorso in libertà su due ruote



Ore 10.00 e ore 15.00

𝑰 𝒔𝒆𝒈𝒓𝒆𝒕𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒓𝒆

Percorso a piedi per grandi e bambini, alla scoperta di Torre Guaceto e dei segreti del suo mare





Ore 10.00

𝑩𝒊𝒐𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊-𝑻𝒓𝒆𝒌 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒅𝒂𝒚

Trekking alla scoperta della Biodiversità di Guaceto, in cammino, con pranzo a sacco in riva al mare.

_________________________

𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 𝟒 𝐆𝐈𝐔𝐆𝐍𝐎

Ore 9.30 𝑬-𝑩��𝒌𝒆 𝑻𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒂𝒍𝒇 𝒅𝒂𝒚

Dagli ulivi al mare fino alla Cripta di San Biagio, un percorso in libertà su due ruote



Ore 10.00 e ore 15.00 𝑰 𝒔𝒆𝒈𝒓𝒆𝒕𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒓𝒆

Percorso a piedi per grandi e bambini, alla scoperta di Torre Guaceto e dei segreti del suo mare

_________________________

Tutte le attività, sia gratuite che a pagamento, sono soggette a prenotazione obbligatoria: 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐰𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 𝐚𝐥 +𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟏 𝟗𝟐𝟕 𝟕𝟓 𝟕𝟗 per avere maggiori dettagli!

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto all’attività e alla stagione, Scarpe da trekking o da ginnastica, zaino, cappello, crema solare, repellente insetti, borraccia con acqua sufficiente per la giornata, pranzo a sacco se indicato.

NOTE: Il programma potrà subire variazioni a giudizio della guida, per motivi tecnici, di sicurezza e meteorologici. Prenotazione obbligatoria.

L’evento rientra tra le attività di tutela e promozione del patrimonio naturalistico del 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐆𝐮𝐚𝐜𝐞𝐭𝐨

Non è consentito l’accesso alla Riserva Naturale con animali da compagnia.

La riserva è liberamente accessibile ogni giorno dell’anno, a piedi o in bicicletta, rispettando il luogo; le regole del parco sono segnalate sulla cartellonistica dei percorsi o consultabili sul sito ufficiale www.riservaditorreguaceto.it e al seguente link https://www.riservaditorreguaceto.it/…/frui…/le-attivita

