2 giugno – Brindisi festeggia il 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica

La cerimonia commemorativa del 79° Anniversario della proclamazione della Repubblica – organizzata in collaborazione con la Brigata Marina San Marco, il Comune di Brindisi e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, avrà inizio il prossimo 2 Giugno alle ore 10:00, in Piazza S. Teresa, secondo il programma allegato, con il passaggio in rassegna dei reparti, la cerimonia dell’Alzabandiera, la deposizione della Corona di Alloro al Monumento ai Caduti, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, l’allocuzione del Prefetto e la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite ad alcuni cittadini di questa provincia.

Nel corso della cerimonia si esibiranno il coro della rete Orpheus e il soprano Francesca De Giuseppe accompagnati dalla banda del Liceo Musicale “S. Durano” di Brindisi.

L’evento sarà preceduto con l’inaugurazione alle ore 9:15, presso la Chiesa di S. Teresa dei Carmelitani Scalzi, della mostra “La Repubblica Italiana e i suoi simboli”, che vedrà l’esposizione di opere realizzate dagli studenti di alcuni Istituti della provincia di Brindisi.