Il 20 novembre Mesagne celebra la Giornata dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con una grande festa dei giochi nel centro storico

Venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 17.00, il centro storico di Mesagne si trasformerà in un grande spazio di gioco. Per la tradizionale manifestazione cittadina dedicata alla Giornata dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Coordinamento Pedagogico Territoriale ZeroSei propone “Una città che gioca: siamo tutti bambini”.

Il tema: il diritto alla bambinità

L’edizione 2026 è dedicata al diritto alla bambinità, cioè il diritto all’infanzia. Non si tratta di una singola norma giuridica ma di un principio pedagogico, sociale e culturale: ogni bambino e ogni bambina ha diritto a vivere pienamente la propria infanzia, nel rispetto dei suoi tempi di crescita, senza essere costretto ad assumere responsabilità, logiche e ritmi del mondo adulto. Un principio che si estende anche agli adulti, che hanno a loro volta il diritto di custodire e coltivare la propria sfera bambina. Il punto di incontro tra i due diritti è il gioco, da sempre canale di relazione e comunicazione, attraverso cui grandi e piccoli si conoscono meglio, si parlano e rafforzano i legami.

Il programma

Le famiglie, i bambini e le scolaresche si ritroveranno in Villa Comunale alle ore 17,00. La sfilata verso il centro storico partirà dopo il saluto del Sindaco, in qualità di Garante dei diritti dei bambini a Mesagne, e sarà accompagnata dalla Banda Giovanile Città di Mesagne. Il corteo raggiungerà le postazioni di gioco organizzate e guidate dall’Associazione Casarmonica che da anni promuove il Festival dei Giochi di Ceglie Messapica. Gli spazi ludici saranno allestiti lungo il seguente percorso:

Piazza IV Novembre

Piazza Commestibili

Via Albricci

Piazza Orsini del Balzo

Via Luca Antonio Aresta

In serata il Castello e il Palazzo di Città saranno illuminati di blu, il colore promosso da UNICEF per l’infanzia.

La mostra “Uno spazio anche per me”

Nelle settimane precedenti, in ogni plesso scolastico aderente, i bambini hanno immaginato in chiave ludica gli spazi esterni delle proprie scuole e altri luoghi pubblici della città, ripensandoli con il loro sguardo. I miniprogetti nati da questi percorsi di dialogo e laboratorio sono stati raccolti in 13 stampe di grande formato che compongono la mostra “Uno spazio anche per me”. La mostra sarà inaugurata il 20 novembre e resterà visitabile nei giorni successivi nello spazio dedicato all’Appia Antica in Piazza Commestibili.

«I servizi educativi devono promuovere il gioco come diritto tipico dell’infanzia, occasione di esplorazione, incontro e scoperta. Una città a misura di bambino li riconosce come cittadini anche in tenera età e rispetta i loro diritti essenziali», sottolinea il Coordinamento Pedagogico Territoriale. La mostra vuole essere un vero manifesto civile, che l’Amministrazione potrà fare proprio con investimenti mirati nei prossimi anni, rafforzando il ruolo di Garante dei diritti dei bambini e delle bambine.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: famiglie, bambini e adulti sono attesi per una serata in cui giocare insieme è un diritto di tutti.