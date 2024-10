Scherma: l’italiano Iacomoni si aggiudica la tappa di Brindisi della Coppa Europa Under 23

Finale tutta italiana per il fioretto maschile alla Coppa Europa under 23 di scherma, in svolgimento a Brindisi, tra Iacopo Bonato di Pisa e Matteo Iacomoni di Treviso. Ha vinto Iacomoni cha superato in finale Bonato sui tre minuti di durata della sfida. Gara molto equilibrata e punteggio di 15 a 14.

Le semifinali e finali si sono svolte sulla pedana predisposta sul palco del Nuovo Teatro Verdi. Una novità assoluta che ha reso ancora più particolare l’evento. Le fasi di qualificazione si sono svolte nel PalaPentassuglia. Hanno assistito alle finali tanti studenti delle scuole del territorio. C’è’ stata infatti la premiazione del concorso scolastico sul tema dello sport come inclusione. Vincitori la scuola media di San Pancrazio Salentino e l’Istituto Tecnologico “Giorgi” di Brindisi. Premiazione anche del torneo femminile a squadre le cui finali si sono svolte al PalaPentassuglia. Ha vinto l’Italia che in finale ha sconfitto la Gran Bretagna. In generale, al di là’ della serata di presentazione, con la presenza di Valentina Vezzali, pluricampiibeesa olimpica, il pubblico non è stato numeroso. In ogni caso una bella cartolina per la nostra città.