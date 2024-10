Adotta un Esordiente, al via la XIV Edizione del concorso letterario della Taberna Libraria di Latiano

Tenendo fede a quella chiave culturale che ormai da quasi tre lustri caratterizza le fondamenta di un progetto sostenuto da un lato dalla tenacia e dalla determinazione di una squadra consolidata e determinata a mantenere con forza quel laboratorio di idee, impegno e strategie e dall’altro accogliere e fare proprie nuove sfide, la Taberna Libraria di Latiano lancia la XIV Edizione di Adotta un Esordiente, il concorso letterario dedicato alle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado.

Il nuovo percorso della kermesse letteraria sarà caratterizzata da una serie di novità e di piacevoli soprese. Nel frattempo la Commissione Esaminatrice è impegnata nella prima fase, la scelta la cosiddetta “terna finalista”, ossia i 3 libri di altrettanti scrittori esordienti sul panorama letterario italiano tra quelli segnalati dalle più importanti Case Editrici e dagli stessi componenti chiamati alla selezione.

La opere prime, come noto, saranno poi sottoposte alla valutazione degli alunni coinvolti che, dopo averle lette con attenzione, esprimeranno il proprio gradimento votando la preferita attraverso l’ormai consolidata modalità telematica. Tra le novità di questa edizione diverse nuove realtà scolastiche, tra licei ed istituti tecnici extraprovinciali e fuori regione che hanno aderito all’iniziativa del contenitore culturale latianese. Si tratta del Liceo “Lilla” di Francavilla Fontana, il Liceo “Fermi Monticelli”, il Liceo “Palumbo”, l’ITT “G. Giorgi”, il Liceo “Simone-Durano” di Brindisi, il Liceo “Ribezzo” di Latiano, il Liceo “Lilla” di Oria, il Liceo “Leo” di San Vito dei Normanni, l’IISS “De Viti” di Casarano e il Liceo “Paglietti” di Porto Torres.

Nel corso della sua evoluzione l’appuntamento librario, che vede la collaborazione di SummerTime – Animazione & Spettacolo e LegaCoop, -entrato in questo 2024/25 con tutta la sua forza dirompente-, ha coinvolto diversi scrittori provenienti da tutta Italia alle loro prima esperienza permettendo, al contempo, di incentivare la diffusione della lettura e promuovere, quindi, nuovi autori nel mondo editoriale, rivelatisi spesso dei veri e propri talenti laddove le stesse opere vincitrici, come le altre in gara, hanno potuto documentare un felice destino. Quest’ultimo insieme allo splendido ricordo mostrato negli anni dagli scrittori vincitori e da tutti gli altri che hanno partecipato al concorso, hanno confermato la lungimiranza che nelle varie edizioni la kermesse conferma di aver ampiamente dimostrato: molti libri in concorso, nel percorso successivo alla partecipazione, si sono accreditati tra vere e proprie rivelazioni nazionali e, in alcuni casi, sono diventati best-seller, ispirando trasposizioni televisive o cinematografiche e soprattutto sono stati direttamente candidati a premi importanti, risultati simbolo di come Adotta un Esordiente dimostri e confermi altissima professionalità e competenza.

Al concorso letterario hanno concesso il proprio patrocinio la Capitale della Cultura Europea 2019 Città di Matera e i Comuni di Brindisi, Latiano, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Oria, Mesagne, San Michele Salentino, la Provincia di Brindisi e l’Ambito di Francavilla Fontana, e da questa XIV edizione la Regione Puglia ed i Poli Biblio Museali di Puglia. Un importante numero di consensi ed altrettante attestazioni di stima che hanno confermato la proiezione a pieno regime della competizione letteraria targata Taberna Libraria tra i premi più ambiti a livello nazionale, portando la Puglia ed in particolare la Provincia di Brindisi ai vertici del panorama letterario!

La natura del Concorso letterario che tende, in maniera naturale, a responsabilizzare i giovani studenti nella loro veste di giurati che con il proprio giudizio contribuiscono alla classifica finale e alla proclamazione del vincitore ha puntato, sin dall’inizio, ad una modalità di formazione e di relazione nei processi di crescita umana e culturale delle giovani generazioni. Un modo di sentirsi liberti di esplorare e conoscere modi migliori per esprimere pensieri, sentimenti e valori che albergano dentro di sé attraverso storie da leggere, raccontare, valutare insieme.

Una escalation di successi per Adotta un esordiente che già dalla edizione in corso potrebbe accarezzare un traguardo importante e che gli ideatori sperano di poterlo svelare nella serata di proclamazione della terna finalista, programmata per il 5 dicembre 2024, alla presenza del direttore del Tg2 Antonio Preziosi, Ospite d’Onore. La presente comunicazione vuole anche essere un invito alle scuole secondarie di secondo grado intenzionate a partecipare a rivolgersi al numero 349.71.85.690 oppure scrivere all’indirizzo email: tabernalibraria@libero.it.