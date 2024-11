Il Coro Polifonico Mater Misericordiae lancia nuovi corsi di musica per tutte le età! 🎶

Brindisi, ottobre 2024 – Il Coro Polifonico Mater Misericordiae è pronto a diffondere la passione per la musica in tutta la città con una serie di corsi aperti a bambini, ragazzi e adulti! Da quest’anno, presso la Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi, il coro offrirà percorsi dedicati a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della musica o perfezionare le proprie capacità.

Ecco i corsi disponibili:

🎈 Corso Propedeutico di Musica

Dedicato ai più piccoli (5-7/8 anni), questo corso rende l’apprendimento musicale un gioco divertente! I bambini scopriranno la musica attraverso attività ludiche e interattive, imparando le basi con il sorriso. 🥁🎉

🎹 Corso Propedeutico per lo Strumento

Pensato per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni che vogliono imparare a suonare il pianoforte o il violino. Un percorso per avvicinarsi agli strumenti musicali, imparare le prime note e scoprire il proprio talento! 🎻✨

🎤 Lezioni di Musica per Ragazzi e Adulti

Per chi ha 13 anni e oltre, questo corso è l’ideale per chi vuole avvicinarsi alla musica o migliorare la propria tecnica. Un’opportunità unica per coltivare la passione per la musica, in un ambiente accogliente e stimolante. 🌟🎶

“Vivi la musica, scopri il tuo talento e fai parte di qualcosa di straordinario!” Questo è il motto che anima ogni corso, creato per offrire un’esperienza formativa completa e coinvolgente per chiunque ami la musica.

📲 Per informazioni e iscrizioni

Chiama il 3477003583 o il 3464742776 (disponibili dalle 19 alle 20).

Il Coro Polifonico Mater Misericordiae vi aspetta per un’avventura musicale senza età, dove ogni partecipante può scoprire e sviluppare il proprio talento, divertirsi e crescere insieme alla musica.