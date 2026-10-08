22.ma edizione Salone Nautico di Puglia, domani a Bari la conferenza stampa regionale di presentazione

22.ma edizione Salone Nautico di Puglia, venerdì 9 ottobre a Bari il presidente Decaro alla conferenza stampa di presentazione

Venerdì 9 ottobre alle ore 12 sarà presentata a Bari, nella sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia la 22.ma edizione dello SNIM (Salone Nautico di Puglia), in programma dal 22 al 26 ottobre a Brindisi.

Saranno presenti il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, gli assessori regionali Eugenio Di Sciascio e Sebastiano Leo, il presidente dello SNIM Giuseppe Meo, il presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese, e il presidente del “Marina di Brindisi” Claudio Gorelli.