Si è tenuta nella giornata di ieri, la conferenza stampa organizzata dalla Associazione Volontari Protezione Civile Città di Latiano, per la presentazione del “XXV GALÀ DELLA SOLIDARIETÀ PREMIO BUON SAMARITANO 2025”. Hanno preso parte Autorità civili e militari del territorio Latianese e della provincia di Brindisi e le associazioni di volontariato di protezione civile dei comuni della provincia. La conferenza stampa ha visto la presentazione di un analisi storica dell’evento, da parte dei rappresentanti della organizzazione. Il Presidente della Associazione Volontari Protezione Civile Città di Latiano Giovanni Leo; “Siamo giunti alla XXV edizione, di questo particolare evento che nel corso degli anni ha dato voce all’impegno profuso verso il proprio territorio, alle azioni di solidarietà e al coraggio di molte autorità. Ma non solo, il Premio Buon Samaritano nasce per esprimere un riconoscimento a tutti coloro che anche con un piccolo gesto di aiuto concreto verso la comunità riescono a fare la differenza nella vita delle persone e rendere il mondo un posto migliore”. La conferenza stampa si è conclusa con l’invito a poter presenziare all’evento che si terrà presso la “SALA RICEVIMENTI ANTICA MASSERIA MARTUCCIO” il giorno 14 Dicembre ore 13.00.Previa prenotazione alla segreteria della stessa Associazione.