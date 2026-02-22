In occasione delle elezioni di secondo livello per il rinnovo del
Consiglio Provinciale di Brindisi e per l’elezione del Presidente della
Provincia, in programma domenica 15 marzo 2026, da questa mattina è
possibile presentare le liste dei candidati presso l’Ufficio Elettorale,
allestito nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi.
La presentazione delle liste è stata consentita fino alle ore 20.00 di oggi
e proseguirà nella giornata di domani, lunedì 23 febbraio, dalle ore
8.00 alle ore 12.00.
Sul sito istituzionale https://elezioni.provincia.brindisi.it/ è
disponibile la guida alle Elezioni Provinciali, curata dall’Ufficio
Elettorale, contenente tutte le informazioni utili per candidati ed
elettori.