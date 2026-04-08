“Vendere nel Futuro: Tecniche, Emozioni e Intelligenza Artificiale” – A Brindisi il panel sull’evoluzione delle vendite tra empatia e tecnologia

In un mercato in costante evoluzione, la capacità di coniugare l’empatia umana con le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale rappresenta oggi la vera linea di demarcazione tra le imprese che subiscono il cambiamento e quelle che lo guidano. Con questo obiettivo nasce l’evento “Vendere nel Futuro: Tecniche, Emozioni e Intelligenza Artificiale”, che si terrà il prossimo 10 aprile 2026, a partire dalle ore 17:00, nella prestigiosa cornice della Sala “Gino Strada” di Palazzo Granafei Nervegna, a Brindisi.

L’incontro, organizzato dagli Enti di Formazione Futura e Formavobis con il patrocinio del Comune di Brindisi, esplorerà l’attuale e futuro equilibrio tra uomo, tecnica e algoritmo nel settore della vendita. L’assunto di base è chiaro: l’AI non sostituirà il venditore, ma lo renderà più potente, permettendo alla tecnologia di analizzare i dati mentre l’umano mantiene il potere decisionale e relazionale.

Il Programma dell’evento

L’agenda dei lavori prevede una serie di contributi mirati a fornire strumenti concreti e riflessioni strategiche per la crescita del business aziendale:

Saluti Istituzionali: Giuseppe Marchionna , Sindaco di Brindisi.

Apertura dei lavori: Iole La Rosa , Direttrice degli Enti di Formazione Futura e Formavobis.

Interventi tecnici: “Comunicazione efficace nell’era digitale” – Fabio Longo , consulente marketing ed esperto di Intelligenza Artificiale. “Oltre l’aula: Soft Skills e Data Mindset” – Lucia Portolano , dirigente scolastica dell’IISS “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”. “La mentalità vincente” – Andrea Fanigliulo , direttore marketing & commerciale NBB “Comunicare differenziandosi: lo storytelling” – Marcello Biscosi , avvocato e speaker di Ciccio Riccio. “L’umano che vende: quando l’AI incontra il sorriso” – Achille Carcagnì , formatore, consulente e coach del sorriso.



Il panel sarà moderato da Gabriele Palma, consulente e già direttore relazioni esterne del Gruppo Volkswagen.

Verso l’azione: il progetto “Sales Evolution”

Al termine degli interventi, l’Ente di Formazione Futura presenterà ufficialmente “Sales Evolution – Percorso Strategico per Imprese del Territorio”. Si tratta di un itinerario volto ad accompagnare le aziende locali nell’adozione di tecnologie d’avanguardia, preservando il valore del capitale umano per incrementare in modo tangibile redditività e posizionamento sul mercato.

L’evento rappresenta un’occasione unica di networking e confronto scientifico, con l’obiettivo di creare una rete formativa che dia valore al territorio brindisino.