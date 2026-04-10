Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Incontri nelle scuole del Centro di Salute Mentale di Ceglie

Il Centro Salute Mentale di Ceglie Messapica ha organizzato una serie di incontri nelle scuole, finalizzati alla volontà di contrastare lo stigma e la discriminazione ancora troppo spesso associati alla sofferenza mentale, promuovendo un clima di ascolto, rispetto e riflessione.Attraverso gi incontri e la condivisione delle problematiche, l’équipe del CSM intende offrire strumenti utili per abbattere lo stigma, riconoscere i segnali di disagio e incoraggiare la richiesta di aiuto, contribuendo così a costruire una comunità scolastica più consapevole e inclusiva.Quest’importante iniziativa di sensibilizzazione ha coinvolto gli studenti e i docenti delle classi terze dell’Istituto Superiore Agostinelli di Ceglie Messapica. Tra i temi già affrontati nei tre incontri effettuati per ogni classe, particolare attenzione è stata riservata all’inclusione sociale di persone fragili e alla promozione del benessere emotivo.Il prossimo incontro è il 13 aprile e quello conclusivo è stato programmato per il 27 aprile.L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione previste dal CSM di Ceglie nell’ambito della salute mentale.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
no_fumo_torchiarolo
CARD CONTATTI TEKNOSERVICE
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning