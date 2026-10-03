È nato ufficialmente il Comitato Sant’Elia.

Questo organismo associativo prende vita con un obiettivo chiaro e ambizioso: tutelare il quartiere, promuovere il territorio, migliorare i servizi locali e favorire occasioni di conoscenza e di integrazione attraverso iniziative comuni.

Il comitato, infatti, riesce a unire sotto un unico fronte genitori, giovani, cittadini, professionisti e realtà locali.

Una sinergia di competenze e generazioni diverse, tutte animate dalla ferma volontà di unire le forze per affrontare le sfide quotidiane della zona, raccogliendo le richieste e dando voce ai problemi comuni dei residenti.



Nel corso dell’incontro costitutivo sono state ufficializzate anche le prime cariche che guideranno il comitato in questa fase di lancio.



Alla presidenza è stato eletto Alessio Lazzoi, che sarà affiancato dalla vice presidente Emanuela Di Coste e dalla segretaria Vanessa Chinigò.



Il Comitato Sant’Elia ha già stabilito la propria base operativa nel cuore della comunità: la sede ufficiale si trova infatti in piazza Giambattista Tiepolo 7, Sant’Elia.

I promotori dell’iniziativa sottolineano un dettaglio fondamentale per favorire la massima partecipazione: l’iscrizione al comitato è completamente gratuita!