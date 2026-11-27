Martedì 1° dicembre si svolgerà a Brindisi l’iniziativa “Dal sangue versato al sangue donato”, promossa dalla Prefettura di Brindisi in collaborazione con il Comune capoluogo, l’Associazione Quarto Savona 15, l’Associazione Donatori e Volontari della Polizia di Stato (Donatorinati) e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi. L’evento rappresenta un significativo momento di riflessione sui valori della legalità, della memoria e della solidarietà, rivolto in particolare alle nuove generazioni.

Lo scopo è quello di coniugare il ricordo del sacrificio delle vittime della mafia con la promozione della cultura della donazione del sangue, attraverso un percorso educativo che richiama le giovani generazioni all’impegno civico, alla responsabilità e alla cittadinanza attiva.

La cerimonia prenderà avvio alle ore 10.00 in Piazza Santa Teresa con il solenne disvelamento della teca contenente i resti della “Quarto Savona 15”, l’autovettura di scorta del giudice Giovanni Falcone, sulla quale viaggiavano gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, vittime della strage di Capaci.

A seguire, presso il Teatro Verdi di Brindisi, si terrà un convegno che vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale dell’Associazione DonatoriNati, Claudio Saltari, e della Presidente dell’Associazione Quarto Savona 15, Tina Montinaro, vedova del capo scorta Antonio Montinaro. L’incontro offrirà agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con i relatori attraverso un momento di dialogo e approfondimento.

Nel corso della giornata, la cittadinanza potrà aderire alla campagna di donazione del sangue, organizzata in collaborazione con l’ASL di Brindisi, in Piazza Santa Teresa.