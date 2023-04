Cerimonia in piazza Santa Teresa per il 78 esimo anniversario della Festa della liberazione. Come sempre un momento suggestivo e carico di emozioni. Forte il richiamo del Prefetto di Brindisi, Michela La Iacona, verso il senso di libertà e di lotta alle dittature di ogni genere. Presenti le più alte cariche civili, militari e religiose e tutte le Forze dell’ordine. Un momento davvero coinvolgente e di necessaria unità e fratellanza.