25 APRILE A FRANCAVILLA – LA FESTA DI TUTTI CON LA COSTITUZIONE

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Francavilla Fontana, proseguendo

nell’attuazione di iniziative che hanno come obiettivo primario la conoscenza, la

divulgazione e la condivisione dei principi e dei valori della Costituzione della Repubblica

Italiana, ha definito il programma del 25 Aprile Festa della Liberazione dal nazifascismo.

La diversa formazione culturale e appartenenza politica di molti protagonisti della

Resistenza fu elemento catalizzatore della costruzione di quell’ampio movimento di lotta

che liberò l’Italia dall’occupazione dei nazisti alleati dei fascisti italiani. Donne e uomini,

che per oltre vent’anni avevano subito discriminazioni e carcere, violenze e torture,

donarono la propria vita per sconfiggere la tirannide e offrirci la libertà e la democrazia di

cui oggi tutti godiamo.

“25 Aprile – La Festa di Tutti” promossa dall’ANPI di Francavilla incarna lo spirito

democratico e lo slancio plurale di tutti i partigiani patrioti che pur diversi tra loro, furono

uniti per conquistare e affermare i diritti inviolabili della persona.

Muoviamo da questa consapevolezza per condividere la lettura di articoli della

Costituzione, con molti soggetti dell’associazionismo democratico cattolico e laico, con

donne e uomini del mondo del lavoro, con giovani studenti, con donne che hanno votato

per la prima volta il 2 giugno 1946, con imprenditori, con volontari che ogni giorno

dedicano parte della propria vita per essere vicini a chi è meno fortunato.

Preservare la memoria e promuovere la conoscenza della verità storica sono i temi

su cui l’ANPI di Francavilla è impegnata da sempre per impedire il ritorno di fascismi e

razzismi in forme nuove e più sofisticate e per avere come bussola quel rigoglioso albero

di valori e idealità, di diritti e doveri, che è la nostra Costituzione.

Il Presidente ANPI

Alessandro Rodia