25 APRILE – CGIL E ANPI “MAI PIU’ FASCISMI”

25 Aprile, Cgil e Anpi: «Mai più fascismi»

«Mai più fascismi!» è quanto chiedono la Cgil e l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di Brindisi nel giorno del 25 Aprile. Vogliamo che questa giornata sia per tutti un giorno di pace e democrazia ma anche di riflessione per questo saremo accanto all’Anpi di Brindisi per il 77esimo anniversario della Liberazione partecipando alla manifestazione di Piazza Santa Teresa alle 10.30 e, a seguire, nella piazzetta Sottile-De Falco.

Partecipare a questa giornata non è mai stato per la Camera del lavoro di Brindisi un semplice rituale, ma una giornata densa di significato che oggi diventa più che mai attuale. Diciamo basta alle guerre e ai sovranismi che le alimentano. Diciamo basta alla violenza e agli attentati alla democrazia quali sono quelli subiti dalla Cgil a Roma e a tutte le latitudini – alle scritte con svastiche e minacce che hanno sfregiato le sedi Cgil di Puglia – ma anche la nostra sede di Brindisi.

La Cgil e l’Anpi di Brindisi in questa battaglia non arretreranno mai, perché hanno nel loro DNA i valori della Costituzione ed ogni attacco, peraltro ingiustificato e ingiustificabile, rappresenta un attacco alla democrazia di questo Paese. Abbiamo resistito negli anni più bui, abbiamo resistito negli anni successivi, resisteremo per sempre. Vogliamo ricordare che nella Camera del lavoro e nell’Anpi abitano la Costituzione e la democrazia. E proprio rifacendoci ai valori della Costituzione ricordiamo anche che chiunque faccia apologia di fascismo commette un reato. E’ ora di stroncare ogni forma o tentativo di restaurazione di stampo fascista.

In questa giornata in cui si celebra la riconquista della libertà e della democrazia in Italia guardiamo con preoccupazione alla spirale di violenza che si sta alimentando nella guerra tra Russia ed Ucraina. Quello che vogliamo è che si arrivi subito alla fine del conflitto e alla pace. L’unica guerra che conosciamo sono quelle contro i fascismi e quella alla povertà, alle disuguaglianze, ai diritti negati che stanno dilagando nel Paese e anche nel nostro territorio.

Invitiamo tutti i cittadini in questa giornata a riflettere sui principi della nostra Costituzione, che al suo interno riporta scolpiti quei valori di pace, democrazia, libertà, progresso, uguaglianza per i quali hanno lottato i nostri partigiani, e che ci fanno dire di essere ancora e sempre fieramente antifascisti.

Vogliamo pace, democrazia e libertà per tutti in questo territorio, in questo Paese, in Europa e nel Mondo.

Antonio Macchia Donato Peccerillo

Segretario Generale Presidente ANPI

Cgil Brindisi Brindisi