25 Aprile e 1 Maggio alla scoperta del Castello di Carovigno

In occasione della Festa della Liberazione, martedì 25 Aprile, e della Festa

dei Lavoratori, lunedì 1 Maggio, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno

sarà aperto al pubblico dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00, e i visitatori avranno la possibilità di effettuare interessanti visite guidate alla scoperta

del piano nobile e dei seminterrati dell’antico maniero.

Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita guidata, basterà rivolgersi

al numero 3791092451 o all’indirizzo email: castellodicarovigno@gmail.com.

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, probabilmente di fondazione

normanna, sorge a ridosso del centro storico del paese, su un promontorio che

domina l’intera fascia costiera. Si distingue per la peculiare conformazione a

triangolo – assunta nel corso del XVI secolo – e la presenza di fortificazioni ai

vertici: la torre quadrata, la torre tonda e infine la torre lanceolata, anche detta

“a mandorla”.