25 Novembre: MYTICA Brindisi in piazza e nelle vetrine dei negozi della città contro la violenza sulle donne

– L’Associazione di Promozione Sociale MYTICA Brindisi partecipa attivamente alla mobilitazione del prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, unendosi alla rete delle associazioni che operano tutto l’anno sul territorio per la difesa dei diritti e della dignità delle persone.

In occasione di questa ricorrenza, l’associazione rinnova l’impegno del proprio “Salotto in Maglia”, un laboratorio giunto ormai al suo terzo anno di attività e nato per promuovere socialità e condivisione, lavorando insieme. Le socie e i soci aderenti al progetto hanno realizzato interamente a mano delle Bambole – “Testimoni silenziose”: ognuna di esse rappresenta una donna che ha subito violenza in Puglia, trasformando il lavoro artigianale in un potente strumento di memoria e denuncia.

L’associazione desidera ringraziare sentitamente tutti i commercianti e le realtà cittadine che, con grande sensibilità, hanno scelto di ospitare queste opere nelle vetrine dei negozi di Brindisi, contribuendo a rendere visibile nel cuore della città il simbolo di una piaga sociale che non si arresta.

Oltre all’iniziativa diffusa tra gli esercizi commerciali, MYTICA Brindisi invita tutta la cittadinanza a prendere parte alla manifestazione in programma la mattina di mercoledì 25 novembre:

• Ore 9:00: Partenza del corteo da Piazza Crispi – Brindisi (Stazione F.S.).

• A seguire: Assemblea conclusiva in Piazza della Vittoria.

La mobilitazione vuole mantenere alta l’attenzione su temi fondanti per la vita delle comunità: il diritto all’autodeterminazione, il ripudio di tutte le guerre e la richiesta di politiche sociali più eque e inclusive.

«Un grazie sincero a chi sceglie di esserci e non si volta dall’altra parte»