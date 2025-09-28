3^ C: Un legame che il tempo non scioglie

Gli ex alunni della scuola media “Don Bosco” di Tuturano, ormai prossimi ai 50 anni, si sono ritrovati per rivivere insieme i ricordi di una giovinezza spensierata.

La vivace classe 3C ha riportato alla luce aneddoti ed episodi che ricordano da vicino quelli dei personaggi della celebre serie TV anni ’80, a cui ognuno di loro si ispirava persino nei soprannomi.

È stata una serata all’insegna della nostalgia, della gratitudine e anche della commozione. Ragazzi che un tempo iniziavano la giornata aprendo non un libro, ma il telegiornale, una sera si sono ritrovati ad aprire il cuore… raccontandosi la vita.

Tra brindisi, risate ed emozioni, non è mancato un sentito grazie ai professori di allora: figure che, con passione e dedizione, hanno lasciato tracce indelebili nelle loro vite.