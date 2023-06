37^ REGATA BRINDISI-CORFU: PIU’ DI 70 LE IMBARCAZIONI GIA’ ISCRITTE – PARTONO GLI EVENTI COLLATERALI

Proseguono senza sosta i preparativi per la 37^ edizione della Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu” che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Allo stato attuale, sono già più di settanta le imbarcazioni che hanno formalizzato l’iscrizione. Provengono da nazioni estere, così come da circoli nautici di tutta la Puglia e di altre regioni italiane, a conferma dell’importanza che questo evento ha conquistato a livello internazionale.

La Regata partirà alle ore 12.00 di domenica 11 giugno 2023 dalla parte esterna del porto di Brindisi, mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche.

La partecipazione è aperta a imbarcazioni monoscafo (con LH non inferiore a 9 metri e in possesso di un valido certificato di stazza ORC) ed a imbarcazioni multiscafo (con LH non inferiore a 9 metri e in possesso di un valido certificato di stazza MOCRA). In entrambi i casi le imbarcazioni dovranno essere in regola con le normative vigenti per la navigazione “senza limiti dalla costa” in vigore nel paese di appartenenza.

Le iscrizioni vengono formalizzate presso la Segreteria di regata del “Circolo della Vela Brindisi”.

La presentazione della regata si svolgerà sabato 10 giugno, alle ore 18.30, ai piedi della Scalinata delle Colonne romane. Alle ore 20.30, nella stessa location, sarà allestito un maxischermo per seguire la finale di Champions League di calcio, mentre alle ore 22.30 si svolgerà la “Festa degli equipaggi”.

L’11 giugno il briefing degli equipaggi è previsto alle ore 9.00, mentre la partenza avverrà alle ore 12.00. L’evento si concluderà a Corfù il 13 giugno con la premiazione della regata presso il Marina di Gouvia.

L’organizzazione dell’evento è del Circolo della Vela Brindisi e del Marina Gouvia Sailing Club.

La Regata, inserita a pieno titolo nei programmi della Federazione Italiana Vela, gode del patrocinio, tra gli altri, della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, del Comune di Brindisi, dell’Autorità di Sistema Portuale, della Camera di Commercio, del Consorzio Asi, della Municipalità di Corfu, del Teatro Pubblico Pugliese e di Puglia Promozione.

Main sponsor della 37^ edizione della Regata sono la Banca popolare Pugliese, SEA (Servizi Ecologici Ambientali), Laboratorio analisi cliniche dr. Leo, Edison, Edison Next e Grimaldi Lines.

Partner dell’iniziativa Confindustria Brindisi, COGESE e Tenute Lu Spada. Partner tecnici Marina di Brindisi, Marin Gouvia, STP, Brindisi Touring e Obiettivo Mare. La Regata sostiene ANT, ANDOS e “Allenati contro la violenza”.

Nel frattempo, a partire da oggi, venerdì 3 giugno, si svolgeranno gli appuntamenti inseriti nel “Programma del Villaggio della regata” organizzato in collaborazione con le “Donne della Vela”.

PROGRAMMA DEL VILLAGGIO DELLA REGATA

Sabato 3 giugno 2023 (iniziative a cura di GV3)

Dalle ore 9:30 alle 17:30 – Benvenuta a bordo SOLIDARIETA’!

OPEN DAY HANSA 303 – Giri dimostrativi e macht race tra le boe “ad armi pari”,

aperto in particolare a ragazzi con disagio motorio

(Lungomare Regina Margherita)

Ore 21:00 – Sbrock Band LADRI DI CARROZZELLE in concerto “O anche no!”

(Piazza antistante casa del Prefetto – Lungomare Regina Margherita)

Domenica 4 giugno 2023 (iniziative a cura di GV3)

Dalle 8:30 alle 12:30 – Benvenuta a bordo SOLIDARIETA’!

VELEGGIATA DELLA SOLIDARIETA’ a cura di GV3 (Lungomare Regina Margherita)

Lunedì 5 giugno 2023 (Stand Circolo della Vela Brindisi – Lungomare Regina Margherita)

ore 18:00 – Apertura della mostra “In punta di… matita” di Giò Cucchiara

Martedi 6 giugno 2023 (Stand Circolo della Vela Brindisi – Lungomare Regina Margherita)

Ore 18:00 – Apertura del VILLAGGIO DELLA REGATA

Ore 18:30 – Benvenuta a bordo CULTURA!

“Incontro con l’autore” a cura del Club Rotary Valesio Brindisi

Mercoledi 7 giugno 2023 (Stand Circolo della Vela Brindisi – Lungomare Regina Margherita)

Ore 18:30 – Benvenuta a bordo CULTURA!

“Incontro con l’esperto: Il benessere attraverso l’alimentazione e l’attività fisica”

a cura del Club Rotary Valesio Brindisi

Giovedi 8 giugno 2023 (Stand Circolo della Vela Brindisi – Lungomare Regina Margherita)

Ore 15:00/19:00 – Benvenuto a bordo SPORT!

VELA OPEN DAY del Circolo della Vela Brindisi

Prove in mare di navigazione con l’istruttore federale Mauro De Felice

Ore 18:30 – Benvenuta a bordo CULTURA!

“DISGELI: le attività di ricerca in Antartide” a cura del Prof. Geol. Giuseppe Mastronuzzi,

Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e geoambientali, Università degli Studi

di Bari Aldo Moro

Venerdi 9 giugno 2023 (Stand Circolo della Vela Brindisi – Lungomare Regina Margherita)

Ore 15:00/19:00 – Benvenuto a bordo SPORT!

VELA OPEN DAY del Circolo della Vela Brindisi

Prove in mare di navigazione con l’istruttore federale Mauro De Felice

Ore 18:00 – Benvenuta a bordo MODA!

REGATTA FASHION CONTEST

Abiti di “Cordisco” e “Portico 12” , Accessori di “Anna Longo”, acconciature di Giuseppe

Sgaramella

Ore 18:30 – Brindisi-Corfu per il sociale

“Allénati contro la violenza” – La nuova campagna contro la violenza sulle donne della

Regione Puglia – I centri antiviolenza si presentano.

Ore 19:30 – Benvenuta a bordo CULTURA!

“La nautica da diporto: presente e futuro” a cura del Club Rotary Valesio Brindisi

e al termine festeggiamenti per i 35 anni del Rotary Club Valesio

Sabato 10 giugno 2023

Ore 18:30 – CERIMONIA DI BENVENUTO AGLI EQUIPAGGI (Scalinate Virgiliane)

Ore 20:30 – FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE (Scalinate Virgiliane)

ore 22:30 – Festa degli equipaggi (Stand Circolo della Vela Brindisi – Lungomare Regina Margherita)

Domenica 11 giugno 2023

Start ore 10:30 – PARTENZA DELLA REGATA – Diga di Punta Riso