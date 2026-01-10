40 anni di Architettura nella Provincia di Brindisi: Progetti, Persone, Futuro.

Una comunità che costruisce il territorio

L’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi celebra nel 2026 i quarant’anni della sua istituzione. Un’occasione quanto mai propizia per parlare di Architettura come racconto collettivo, fatto di progetti, persone, ideali, slanci e visioni che hanno contribuito a costruire il volto delle nostre città e del nostro territorio. Nasce così “40 anni di Architettura nella Provincia di Brindisi: Progetti, Persone, Futuro”, il primo di una serie di eventi pubblico promosso dall’Ordine degli Architetti che trasforma un anniversario istituzionale in una vera e propria festa della Comunità. L’iniziativa intende celebrare i 40 anni dell’Ordine, valorizzando il ruolo degli architetti che, nel tempo, hanno accompagnato i cambiamenti urbani, sociali e culturali del territorio brindisino. Un omaggio, in primis, ai pionieri della professione e alla memoria storica collettiva, senza nostalgia o retorica, ma come base solida per guardare avanti.

Il cuore dell’evento è il dialogo: tra generazioni, tra professionisti e cittadini, tra passato e futuro. L’architettura viene raccontata non come disciplina riservata agli addetti ai lavori, ma come bene comune, capace di incidere con tratti di sostenibilità sulla qualità della vita, sull’identità dei luoghi e sulle prospettive di sviluppo sostenibile.

Mostre, incontri, testimonianze e momenti di confronto apriranno una riflessione contemporanea sul ruolo dell’architettura oggi, coinvolgendo l’intera comunità: istituzioni, scuole, associazioni, cittadini. Perché il territorio non si tutela e governa da soli, ma insieme.

“40 anni di Architettura nella Provincia di Brindisi” è quindi molto più di una ricorrenza: è un’occasione per riconoscere il valore del lavoro svolto, rafforzare il senso di appartenenza e immaginare, collettivamente, il futuro della città.

Un anniversario che diventa spazio pubblico, memoria condivisa e sguardo aperto sul domani.

Il primo evento si svolgerà presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico in Piazza Duomo a Brindisi, venerdì 16 gennaio a partire, con la registrazione dei partecipanti, dalle ore 15.30. Saranno graditi ospiti Autorità, Ordini Professionali, Associazioni Culturali e di Categoria, ma l’invito è rivolto alla più ampia Comunità del territorio, cui gli Architetti si rivolgono con il loro operato.

Interverrà il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Massimo Crusi e relazioneranno Luigi Prestinenza Puglisi, Storico e Critico di Architettura e gli Architetti Mario Cucinella, Antonella Mari e Teresa Sapey, fra i più noti a livello internazionale. Nel corso della serata saranno premiati le/ gli Architetti che contribuirono alla nascita dell’Ordine APPC di Brindisi.

L’evento ha il patrocinio del Consiglio Nazionale Architetti PPC, della Direzione Polo BiblioMuseale di Brindisi, del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi, della Federazione Regionale degli Ordini Architetti PPC della Puglia, della Federazione <regionale degli Agronomi della Puglia, degli Ordini Architetti PPC della Provincia di Bari e della Provincia di Foggia, degli Ordini Professionali: degli Ingegneri di Brindisi, dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Brindisi, degli Avvocati di Brindisi, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Brindisi, dei Geologi della Puglia.

Fra gli sponsors, ARREDARE, Architettura e Arredamenti di Francavilla Fontana, Palazzo Virgilio di Brindisi, NICHI FALCO Maison, Paris, GEA materiali per vivere di Francavilla Fontana, LFM costruzioni generali, Cantine Due Palme, viticoltori del Salento, Provenzano & Proto- Agenzia Immobiliare.

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brindisi