50 anni di radio libere. MM con Enny in diretta da Ascoli Piceno

Domenica 6 settembre, dalle ore 10:00, Piazza del Popolo di Ascoli Piceno ospiterà una diretta speciale di Ciccio Riccio dedicata ai 50 anni delle radio libere.

Un appuntamento che vuole celebrare un fenomeno che, a partire dal 1976, ha profondamente cambiato il modo di fare e vivere la radio in Italia, dando voce alle comunità locali, alla musica, all’informazione e a una nuova generazione di protagonisti della comunicazione.

A raccontare questa importante ricorrenza saranno MM CON Enny, protagonisti di una diretta radiofonica dalla suggestiva cornice di Piazza del Popolo, nel cuore di Ascoli Piceno.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantennale delle radio libere (1976-2026), sarà un’occasione per ripercorrere storia, ricordi e trasformazioni di un mondo che ha rappresentato una vera rivoluzione nel panorama della comunicazione italiana.

La radio libera è stata infatti molto più di un semplice mezzo di intrattenimento: è stata aggregazione, libertà di espressione, sperimentazione, musica e partecipazione, diventando parte integrante della storia sociale e culturale di intere generazioni.

Appuntamento dunque domenica 6 settembre alle ore 10:00, in diretta da Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno su Ciccio Riccio, con MM &Enny , per festeggiare insieme 50 anni di radio libere.

1976–2026: cinquant’anni di voci, musica, passione e libertà.