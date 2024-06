15 giugno 1974: inizia con la celebrazione del matrimonio un lungo e bellissimo percorso di vita insieme di Lito e Luisa Dellisanti. Oggi, 15 giugno 2024, festeggiano 50 anni di matrimonio avendo accanto i loro figli Giorgio, Marco, Paolo e Laura, oltre alla nipotina Rebecca. Il contemporaneo svolgimento del G7 non ha consentito grandi festeggiamenti, ma siamo certi che per Lito e Luisa non mancheranno altre occasioni. Auguri anche dalla nostra redazione!