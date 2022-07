52^ MOSTRA FASANESE DELL’ARTIGIANATO – AL VIA LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

52ª Mostra Fasanese dell’Artigianato, al via le manifestazioni di interesse

Le domande potranno essere presentate in forma telematica entro e non oltre il prossimo 31 luglio

FASANO – C’è tempo fino al 31 luglio per inviare le manifestazioni di interesse per partecipare alla 52ª edizione della Mostra Fasanese dell’Artigianato, la tradizionale rassegna di questo importante comparto produttivo locale, che si svolgerà a settembre a Selva di Fasano, nel Palazzo dei Congressi.

«La Mostra Fasanese dell’Artigianato rappresenta la più qualificata e apprezzata vetrina del comparto artigianale locale, fatto di manualità, di arte e di tradizione, che dimostra di saper coniugare storia e innovazione – dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota –. Con questa iniziativa intendiamo accendere i riflettori sull’eccellenza delle imprese e a creare motivo di interesse per i turisti e visitatori che frequentano il territorio fasanese».

Si invitano pertanto gli artigiani, le ditte, i tecnici esperti in progettazione, i creativi, i legali rappresentanti di associazioni, etc. che volessero condividere questa visione della Mostra, a far pervenire la propria manifestazione di interesse, compilando il modello, scaricabile sul sito del Comune di Fasano (clicca qui per il link), da inviare entro e non oltre il prossimo 31 luglio al seguente indirizzo: suap@comune.fasano.br.it

Coloro che presenteranno manifestazione di interesse, saranno invitati a costituirsi in Associazione temporanea, che coordinata dall’assessorato alle Attività Produttive, sarà coinvolta nell’organizzazione dell’esposizione.

La manifestazione di interesse, non comporta impegni economici, né dà diritto a compensi, ma è finalizzata alla creazione di un gruppo di ideazione/lavoro che proponga elementi di innovazione e di interesse per il pubblico nei confronti della Mostra Fasanese dell’Artigianato.