55enne precipitato dal balcone ieri sera ad Oria. E’ deceduto

Purtroppo non ce l’ha fatta il 55enne precipitato dal balcone, a Oria, nella serata di ieri.

Francesco Carone è deceduto nella notte appena trascorsa dopo essere stato trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

La tragedia si è consumata nei pressi di via Latiano, in un complesso di palazzine che affacciano su di un cortile. A cedere sarebbe stato un pannello in plexiglas installato sulla ringhiera. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa quattro metri, finendo sull’asfalto. Sul posto ieri sera anche

I carabinieri.

Non ci sarebbero dubbi che ci si trovi di fronte a una tragica fatalità. Quindi, l’ipotesi è che l’uomo, sulla sedia, si sia appoggiato e che il pannello abbia ceduto è l’unica contemplabile. Nella notte, purtroppo, il cuore di Francesco Carone ha cessato di battere.