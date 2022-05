65 ANNI DI MATRIMONIO PER UNA COPPIA DI BRINDISINI. AUGURI!

Paolo Di Campi 88 anni, brindisino e Angela Russo 86 anni, di Paternò, ma brindisina d’ adozione, una coppia arrivata ad un traguardo che al giorno d’oggi è quasi impossibile raggiungere. Hanno raggiunto i 65 anni di Matrimonio, nozze così chiamate di Platino, un traguardo che simboleggia la Rarità la Forza e la Purezza di un amore limpido come l’acqua. Bisogna vivere con loro x capirlo, solo a Guardarli, una persona ci passerebbe giornate intere a parlarci. Si sono sposati l’11 Maggio del 1957 con una cerimonia svolta nella Sacrestia della Chiesa di Santa Teresa situata a Brindisi. Da questo Matrimonio sono Nati ben 8 figli Luigi, Sandra, Marianna, Ada, Paola, Barbara, Giovanna e Flavia e Ben 21 Nipoti. Hanno l’onore della quarta Generazione di ben 5 pronipoti soprannominati da loro “la grande gioia”. Paolo, anzi Nonno Paolino, così chiamato dai suoi numerosi e speciali nipoti, ha sempre lavorato fin da ragazzino facendo il Muratore e lavorando presso la Slia. Oggi invece continua a lavorare passando le sue giornate a coltivare il suo piccolo orto creato con le sue stesse mani sotto casa sua alle Palazzine Rosse del quartiere Paradiso, e ad effettuare piccoli lavoretti di ogni tipologia nel suo scantinato condominiale. Lui è il comico della casa, sempre con il sorriso e con la Battuta pronta a far sorridere chiunque li sta accanto. In sua compagnia, a tavola per esempio mai farsi vedere senza un bicchiere di vino nelle mani, per lui quello é il suo motto di vita, Ogni bicchiere di vino sono 49 capodanni in più di vita. Angela, chiamata dai nipoti Nonna Lina, é colei che quando l’abbracci vieni avvolto dal suo buon profumo di Borotalco… è la Nonna di tutti, è colei che quando vai a trovarla è sempre davanti ai fornelli a preparare infiniti piatti tradizionali per tutta la Famiglia. Lei é il Profumo di Biscotti e crostate appena sfornati con una buona tazza di caffè o thè e storie della sua amata Sicilia raccontate milioni e milioni di volte, ma che ogni volta è bello ascoltarle come la prima volta. Insomma è la classica nonna dedita alla Famiglia, ai suoi Figli e i suoi amati Nipoti. Lei Innamorata della pulizia, passa le sue giornate a pulire ogni angolo della sua casa, a lavare ed asciugare panni ma soprattutto ad ascoltare musica, quelle sue adorate canzoni del dopoguerra che le ricorda con gioia infinita. Il Tango Argentino è il Ballo preferito di questa meravigliosa coppia di nonni che coglie l’occasione di ballarlo in ogni festa che si tiene in Famiglia. A loro oggi vanno i nostri speciali auguri x un’altra lunga vita Insieme con l’augurio di trasmettere a tutte le coppie di oggi i principi fondamentali, come il rispetto, la fiducia e l’amore e di poter vivere a lungo insieme proprio come loro.