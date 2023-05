7^ EDIZIONE DI “ADOTTA UN MONUMENTO” – MERCOLEDI’ LA CONFERENZA STAMPA

Settima Edizione Adotta un Monumento

Mercoledì 17 maggio, alle ore 10,30 presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, si terrà la presentazione della settima edizione del progetto “Adotta un Monumento”.

Il progetto è nato per educare i giovani cittadini a rispettare il patrimonio storico-artistico ambientale e a comprendere il significato delle azioni di tutela e di valorizzazione di questa immensa ed inestimabile risorsa.

Per l’esperienza maturata in questi anni ed il successo raggiunto, “Adotta un monumento” è divenuta “buona pratica’ inserita a pieno titolo nel protocollo d’intesa tra il Comune di Brindisi e la Associazione Le Colonne.

La formula è semplice: la scuola sceglie un monumento da adottare simbolicamente su cui focalizzare le proprie attenzioni. Durante tutto l’anno in ogni scuola si studia in un contesto interdisciplinare il bene adottato, lo si conosce in tutti i suoi aspetti grazie al supporto del corpo docente e dei professionisti della Associazione Le Colonne.

Il risultato auspicato è quello di suscitare nell’alunno il senso di meraviglia per la bellezza del luogo, fino a far riconoscere nel bene adottato le proprie radici culturali, accrescendo in tal modo il senso di appartenenza alla comunità. Alla fine dell’anno scolastico i monumenti adottati vengono aperti al pubblico, con un servizio di visite guidate curato direttamente dagli alunni che vestono per un giorno i panni della “guida turistica”. Maggiori dettagli dell’iniziativa saranno illustrati durante la conferenza, alla quale prenderà parte il sindaco Riccardo Rossi, la responsabile dei servizi culturali del Comune di Brindisi, la presidente della Associazione Le Colonne Anna Cinti e i dirigenti scolastici.