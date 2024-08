70^ anniversario della morte di Alcide De Gasperi – Sabato a Mesagne un ricordo dello statista

๐˜š๐˜ข๐˜ฃ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ 24 ๐˜ข๐˜จ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜”๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜‹๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜š. ๐˜”๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข โ€œ๐˜๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜‹๐˜ฆ ๐˜Ž๐˜ข๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ชโ€ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ข

In occasione del 70ยฐ anniversario della morte del Servo di Dio Alcide De Gasperi, avvenuta a Borgo Valsugana il 19 agosto 1954, รจ stata organizzata una S. Messa in sua memoria. La celebrazione sarร presieduta dal Vicario foraneo don Pietro Depunzio, Sabato 24 agosto alle 19.00 presso il Santuario di Mater Domini.

Alcide De Gasperi (Trento 1881-1954) fu deputato nel parlamento di Vienna nel 1911. Dopo la prima guerra mondiale fu tra i fondatori del Partito popolare e presidente del consiglio dal 1945 al 1953, guidando la ricostruzione del Paese. A Trento la fase diocesana del processo di beatificazione รจ stata aperta nel 1993.

La Messa, promossa dalla โ€œFondazione De Gasperiโ€ rappresenta un momento di riflessione e raccoglimento per onorare la memoria di Alcide De Gasperi, figura di spicco nella storia italiana ed europea, il cui impegno per la democrazia e la costruzione di unโ€™Europa unita continua a essere fonte di ispirazione per le generazioni future.