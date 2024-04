79° Anniversario della Festa Liberazione, il programma del 25 aprile a Mesagne

In collaborazione con A.N.P.I., l’Associazione “Combattenti e Reduci” e le Scuole, l’Amministrazione Comunale di Mesagne celebra il 79° anniversario della Festa di Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Il programma “Io sono partigiana – Io sono partigiano” include i seguenti appuntamenti: raduno alle ore 9.30 in piazza Orsini del Balzo, dove il Museo della Memoria Militare della I e II Guerra Mondiale resterà aperto per l’intera giornata e presso cui si potrà visitare l’esposizione di immagini sulla Resistenza curata dall’Associazione “Combattenti e Reduci” sezione di Mesagne; in Piazza è anche atteso il contributo musicale della Banda giovanile “Città di Mesagne” e l’animazione del gruppo chitarristico della Scuola secondaria di Primo Grado “Materdona – Moro”. La seconda parte della manifestazione si svolgerà in Villa Comunale, dove il corteo giungerà alle ore 11 e dove alle ore 11.15 sono previsti i saluti istituzionali e di rappresentanza.

Lo spazio antistante alla Colonna Votiva ospiterà – a cura dell’ANPI – l’esposizione degli elaborati artistici e il reading tematico sulla Resistenza con tutte le scuole mesagnesi, animazione musicale degli studenti del plesso “Moro” e dell’IISS “Epifanio Ferdinando”. A seguire, la piantumazione di papaveri nel prato del Castello e alle 12.30 la conclusione della manifestazione con l’esibizione finale della Banda giovanile. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.