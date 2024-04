79° Anniversario della Liberazione. Cesareo e Gentile alla cerimonia commemorativa: «Ricordare ed attuare sempre i valori fondanti della nostra democrazia»

Il Presidente della Camera di commercio di Brindisi – Taranto, Vincenzo Cesareo, ed il Vice Presidente, Franco Gentile hanno partecipato stamani, su gradito invito di S.E. Prefetto di Brindisi, dott. Luigi Carnevale alla Cerimonia commemorativa del 79° Anniversario della Liberazione presso il Monumento ai Caduti a Brindisi.



«Il 25 aprile resta data fondamentale per il nostro Paese, a imperituro ricordo della liberazione dall’oppressore nazista e dal fascismo – ha commentato Cesareo. Rappresenta, pertanto, un grande onore poter essere presenti come Ente camerale alle celebrazioni ed all’omaggio alla memoria dei caduti della nostra Resistenza».



«Insieme al Presidente ed agli Organi della Camera di commercio ringraziamo S.E. il Prefetto di Brindisi – ha detto Gentile. È un dovere celebrare ed attuare sempre, in ogni azione privata e pubblica, i valori fondanti della nostra democrazia che oggi ricordiamo con le Istituzioni e la cittadinanza».