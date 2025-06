8° Borse di Studio “Aldo Moro” 2025 – 1° Premio all’IISS Ferraris De Marco Valzani

Brindisi celebra il suo orgoglio: l’Istituto Ferraris De Marco Valzani trionfa al prestigioso 8° Bando Borse di Studio “Aldo Moro” 2025! Un risultato che riempie di gioia e di speranza tutta la comunità brindisina, dimostrando ancora una volta come la scuola possa essere il cuore pulsante di cultura, impegno e valori civici.

Gli studenti della classe 4C, guidati con passione e competenza dalle professoresse Raffaela Scanni e Chiara De Lorenzo, hanno conquistato il primo premio tra ben 70 scuole pugliesi partecipanti, distinguendosi con un progetto innovativo e profondamente significativo: il libro digitale intitolato “Se ci fosse luce sarebbe bellissimo”. Un’opera che racconta, con rigore storico e sensibilità, i 55 giorni del sequestro di Aldo Moro nel 1978, attraverso una ricerca accurata, un’indagine giornalistica e un’analisi critica dei dati dell’epoca.

Un prodotto che non solo unisce le competenze di grafica, marketing e educazione civica, ma che soprattutto testimonia l’impegno degli studenti nel mantenere vivo il ricordo di una delle pagine più delicate e importanti della nostra storia nazionale. La loro capacità di coniugare innovazione e memoria, di coinvolgere e sensibilizzare, rappresenta un esempio luminoso di come la scuola possa essere il luogo in cui si formano cittadini consapevoli e responsabili.

Il meritato riconoscimento è arrivato nella sede del Consiglio Regionale a Bari, dove gli studenti hanno ricevuto il premio dalle mani dell’On. Gero Grassi e del Presidente del Consiglio Comunale Loredana Capone, testimoni di un momento di grande emozione e di orgoglio per tutta la comunità pugliese.

Ma il cammino di questa straordinaria squadra di giovani talenti non si ferma qui. La città di Brindisi, con il suo Sindaco Giuseppe Marchionna, li accoglierà nella Casa Comunale, per esprimere personalmente il proprio plauso e riconoscimento. Un gesto che sottolinea come la scuola e i giovani siano il vero patrimonio di una comunità che crede nel valore della partecipazione democratica e nella formazione di cittadini attivi e consapevoli.

Brindisi si conferma così città di cultura, di valori e di speranza, grazie a questi giovani protagonisti e alla loro scuola, che con passione e dedizione continuano a scrivere pagine di eccellenza e di futuro. Un applauso sincero a tutti loro, simbolo di un’Italia che guarda avanti con coraggio e con il cuore.