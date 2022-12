8 DICEMBRE – CASTELLI IN FESTA NEL BRINDISINO

Castelli in festa: orari estesi per le visite guidate dell’8 dicembre nei Castelli di Brindisi e

Carovigno

Iniziano ufficialmente le festività natalizie ma i Castelli non vanno in vacanza, anzi, estendono il loro

orario di apertura. Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno e Forte a Mare a Brindisi saranno

fruibili, infatti, anche l’8 dicembre per permettere ai visitatori di apprezzare le bellezze del nostro

territorio in questa giornata di festa.

Il Castello di Carovigno, incastonato nel suggestivo borgo antico, aprirà le sue porte dalle ore 10 alle

13 e dalle 17 alle 20. Si potrà visitare in maniera autonoma o accompagnati dalle guide della Aps Le

Colonne. Per maggiori informazioni e per prenotare la propria visita guidata è possibile contattare il

numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com.

Anche il Castello Alfonsino di Brindisi nell’ ambito del progetto “Conoscenza, educazione e

fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino”, sotto l’egida

della Soprintendenza per i beni archeologici di Brindisi e Lecce, resterà aperto nel giorno

dell’Immacolata con turni di visita guidata alle ore 10, 11, 12, 15 e 16.

La prenotazione è obbligatoria. I contatti per richiedere informazioni o per effettuare la prenotazione

sono i seguenti: 3792653244 o segreterialecolonne@gmail.com.

Si ricorda che entrambi i castelli sono fruibili tutto l’anno.