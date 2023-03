8 MARZO, AIGA: “GIORNATA SIGNIFICATIVA IN 18 CARCERI FEMMINILI”

“La giornata internazionale della donna ha avuto un significato particolare per i delegati dell’Osservatorio Nazionale AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) sulle Carceri che questa mattina, hanno visitato 18 istituti detentivi femminili”.

Per la regione Puglia la delegazione, composta da Francesco Monopoli, del foro di Brindisi, responsabile del Dipartimento sull’Ordinamento Penitenziario Nazionale, Anna Lops, già Segretario Nazionale Aiga e Francesca Pistillo, presidente della sezione Aiga di Trani, è stato visitata la Casa di Reclusione femminile di Trani.

Lo rende noto l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, AIGA, sottolineando come sia stata “Un’esperienza intensa sotto il profilo professionale ma al contempo umanamente coinvolgente. Le donne detenute nel nostro paese, sono in numero minore rispetto ai ristretti, ma soffrono le medesime criticità del sistema penitenziario”.

Le visite di oggi, dichiara il Presidente di AIGA Francesco Paolo Perchinunno, “restituiscono un quadro composito, in cui emergono realtà ben strutturate in grado di offrire dei programmi di reinserimento validi e realtà in cui, anche in ragione del mancato sostegno degli enti preposti, non è possibile avviare tali percorsi.

In alcuni contesti – prosegue – permangono delle criticità strutturali ed in altri si registra una carenza di personale e di educatori. Circostanze queste che rendono difficoltoso dare concreta attuazione al dettato costituzionale dell’art. 27″.

L’obiettivo dell’ONAC, conclude la responsabile nazionale Anna Coppola, è quello di “favorire ulteriori momenti di incontro e di costruttivo confronto con la realtà intramuraria, per offrire delle soluzioni che possano incidere in modo positivo su tali criticità, ed essere di aiuto non solo alle detenute ma anche al personale che quotidianamente svolge la propria attività lavorativa .