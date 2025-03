8 Marzo inaugurazione ciclofficina “Casa della bicicletta” a Sant’Elia.

Casa della bicicletta APS-ETS, ha partecipato e vinto il bando pubblicato sull’avviso n.138 rivolto

alle organizzazioni giovanili del terzo settore per la co-progettazione e la realizzazione di

interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “locale in Via Ligabue n. 12” di

cui ente gestore è L’Arca Nord Salento, con il progetto “Casa della bicicletta e comitato Palio di

Sant’Elia.

Luoghi Comuni è la nuova iniziativa della Regione Puglia promossa dalle Politiche Giovanili e dall’ARTI

(Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione). Luoghi Comuni, attraverso la mappatura del

patrimonio pubblico sottoutilizzato, mette in rete giovani ed Enti pubblici finanziando, con risorse fino

a 40.000 euro, progetti rivolti al territorio e alle comunità.

https://luoghicomuni.regione.puglia.it/

L’associazione Casa della Bicicletta si propone di:

· promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di

trasporto semplice, economico ed ecologico;

· organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro

realizzazione;

· promuovere il turismo mediante itinerari turistici e sportivi per incentivare l’offerta del

cicloturismo;

· promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività

sportive;

. Spazi aggregativi in più per i ragazzi e offerta di attività sportiva a bassa soglia;

All’interno della ciclofficina, che sarà anche la sede del Comitato del Palio di Sant’Elia, lo spazio verrà

utilizzato non solo per riparare la propria bici ma seguire dei corsi per acquisire e affinare la pratica

dell’officina meccanica.

Alla guida dell’APS c’è un ex professionista ciclista italiano, Elia Aggiano che ha gareggiato in 7 Giri

d’Italia.

Dal 2020 ad oggi è tecnico sportivo della scuola ciclismo Salis Bike/Leo Costructions per attività

esordienti, allievi juonior e under 23 allenamento mtb, strade e ciclocross.

APS presso la chiesa San Lorenzo del rione Sant’Elia avvierà una scuola di ciclismo per bambini.

Per chi volesse Maggiori informazioni sul progetto può

scrivere all’indirizzo Casadellabicletta9@gmial.com o sulla pagina fecebook

https://www.facebook.com/people/Aps-Casa-della-Bicicletta/61568836405403/